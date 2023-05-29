الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة وتقدم نصائح للمواطنين.. فيديو

كتب ـ محمود راغب

كشف محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى ب الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن البلاد تشهد اليوم الإثنين استقرارا فى الأحوال الجوية على كل المناطق حيث تكون درجات الحرارة على القاهرة 31 درجة و26 درجة على السواحل الشمالية و 38 على جنوب الصعيد.

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، كما تعتدل سرعات الرياح على أغلب الأنحاء تكون نشطة أحيانا على جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة هناك وتنحسر فرص الأمطار لتكون خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشار إلى أنه من المتوقع من غد الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الجزء الشمالى من الجمهورية حتى الوجه البحرى والقاهرة والحرارة 33 درجة على القاهرة.

وكشف أنه بداية من الأربعاء ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة حيث تتأثر البلاد بمنخفض خماسينى يؤثر بداية على القطاع الغربى من الجمهورية يتقدم يوم الخميس إلى المناطق الداخلية لتصل معه العظمى الخميس على القاهرة 37 درجة و42 على جنوب الصعيد .

وأشار إلى أنه سيصاحب ذلك نشاط رياح يوم الخميس المقبل قدي يكون مثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد قد يصل إلى القاهرة الكبرى .

ووجه القياتى عدد من الصنائح الهامة للمواطنين بسبب نشاط الرياح بضرورة ارتداء الكمامة والابتعاد عن المناطق المكشوفة، فضلا عن توخى الحذر وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة المتوقع الأيام المقبلة .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية ، معتدل على باقى الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح محدود على على بعض المناطق، مع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة .