ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن بيان الوكالة إن الإعصار كان يتحرك إلى الشمال الغربي من شرق الفلبين بسرعة حوالي 10 كيلومترات صباح اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يقترب من جزر ساكيشيما قبالة جزيرة أوكيناوا الرئيسية اعتبارا من بعد غد حيث ذكرت وكالة الأرصاد الجوية أن ارتفاع المد اليوم قد يصل إلى 5 أمتار في جزيرة أوكيناوا الرئيسية و7 أمتار بالقرب من جزر ساكيشيما، كما توقعت أن تصل سرعة هبوب الرياح إلى 90 كيلومترا في الساعة في جزيرة أوكيناوا الرئيسية و108 كيلومترات في الساعة في جزر ساكيشيما.