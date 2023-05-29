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الآن.. نتيجة تلاميذ الصف السادس الابتدائى بالجيزة متاحة بالمدارس

الإثنين، 29 مايو 2023 10:46 ص
الآن.. نتيجة تلاميذ الصف السادس الابتدائى بالجيزة متاحة بالمدارس نتيجة الترم الثانى لطلاب الصف السادس الابتدائى
كتبت - مرام محمد

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بدأت مدارس محافظة الجيزة، منذ قليل، إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الصف السادس الابتدائي وإتاحتها في كشوف بأماكن واضحة؛ للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
ومن جانبها، أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط وراعت الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم، مؤكدة أن أعمال التصحيح تمت أولا بأول مع مراعاة الدقة والسرية وضوابط التصحيح داخل الكنترولات.
 
وأشارت إلى أنها حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل صفوف النقل وتقسيمها على أيام، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
جدير بالذكر، أن مدارس الجيزة، أعلنت أول أمس السبت نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، كما أعلنت نتائج الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي يوم أمس الأحد.

نتائج صفوف النقل

نتيجة رابعة ابتدائي

نتيجة رابعة ابتدائي في الجيزة

نتيجة صفوف النقل

تعليم الجيزة

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتائج الامتحانات

نتيجة الصف السادس الابتدائي في الجيزة

نتيجة الصف الاول الاعدادي

نتيجة الصف الثاني الاعدادي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني

نتيجة خامسة ابتدائي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023

نتيجه خامسه ابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة الجيزة

نتيجة الصف الثاني الإعدادي في محافظة الجيزة

نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

نتيجه الصف السادس الابتدائى فى الجيزه



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