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ارتفاع عدد المصابين إلى 18 شخصا إثر حريق داخل مبنى جهاز 15 مايو.. صور

الإثنين، 29 مايو 2023 04:13 م
ارتفاع عدد المصابين إلى 18 شخصا إثر حريق داخل مبنى جهاز 15 مايو.. صور جانب من عمليات إخماد الحريق
كتب عبد الرحمن سيد

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ارتفع عدد المصابين إلى 18 شخصا، بسبب حريق اندلع داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى جهاز 15 مايو. وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى المكان، وتبين بالفحص الأولى نشوب الحريق بواجهة مبنى جهاز 15 مايو المكون من 7 طوابق بسبب ماس كهربى، ويجرى رجال الحماية عمليات التبريد للسيطرة على النيران ومنع تجددها مرة أخرى.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان، لكشف ملابسات حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو .

الحريق
الحريق

 

حريق جهاز 15 مايو 1
حريق جهاز 15 مايو 1

 

حريق جهاز 15 مايو
حريق جهاز 15 مايو

 

حريق جهاز مايو
حريق جهاز مايو

 

حريق
حريق

 


حريق مبنى

اخبار الحوادث

جهاز 15 مايو

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