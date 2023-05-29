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إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بقنا

الإثنين، 29 مايو 2023 11:24 ص
إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة كبوت بقرية شنهور التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة كبوت بقرية شنهور التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى وتيسير حركة السير بالطريق، كما شهدت قرية المسيد التابعة لمركز قوص، اصطدام سيارة ملاكي بنخله دون وقوع إصابات.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قوص
 

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