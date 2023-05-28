مصرع عروس بكفر الشيخ بعد انقلاب سيارة فى مصرف

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بمصرف مجاور للطريق بمدخل مدينة قلين، كان يستقلها عروسان نتج عنها إصابة العروس بإصابات بالغة وكذلك العريس وقائد السيارة بإصابات متعددة، لتتوفى العروس اليوم متأثرة بإصاباتها في الحادث.

وانتقل عدد من ضباط مركز شرطة قلين إلى موقع البلاغ وتبين إصابة العروس وتدعي منار منصور شحاتة ليجري نقلها عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى قلين المركزي، ومن ثم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتتلقى الأجهزة الأمنية إخطار جديد يفيد بوفاة العروس متأثرة بإصابتها في الحادث.