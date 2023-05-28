اليوم السابع
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مصرع عروس بكفر الشيخ بعد انقلاب سيارة فى مصرف

الأحد، 28 مايو 2023 10:37 م
مصرع عروس بكفر الشيخ بعد انقلاب سيارة فى مصرف انقلاب سيارة - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء زفة عروسين وذهابهما إلى تصوير سيشن الخطوبة في إحدى المناطق بمدينة قلين، لتنقلب السيارة التي كان بها العروس وخطيبها في أحد المصارف، وتصاب العروس بإصابات بالغة، ليجري نقلها إلى مستشفى قلين المركزي، ومن ثم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتتوفى العروس منار منصور شحاته، اليوم متأثرة بإصابتها داخل المستشفى.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بمصرف مجاور للطريق بمدخل مدينة قلين، كان يستقلها عروسان نتج عنها إصابة العروس بإصابات بالغة وكذلك العريس وقائد السيارة بإصابات متعددة، لتتوفى العروس اليوم متأثرة بإصاباتها في الحادث.

وانتقل عدد من ضباط مركز شرطة قلين إلى موقع البلاغ وتبين إصابة العروس وتدعي منار منصور شحاتة ليجري نقلها عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى قلين المركزي، ومن ثم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتتلقى الأجهزة الأمنية إخطار جديد يفيد بوفاة العروس متأثرة بإصابتها في الحادث.

 

 


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