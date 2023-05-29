إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق القاهرة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق القاهرة/ الفيوم أمام مدخل عزبة البرم بدائرة مركز شرطة طامية، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق مصر/ الفيوم أسفر عن إصابة كل تميم أحمد عويس (18 سنة)، وكمال عبد الرحمن (19 سنة)، ويوسف خالد حسين محمود (19 سنة)، وعبد الرحمن أشرف عبد القوي (20 سنة)، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة أو متوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة حتى يتم تقديم الرعاية الطبية لهم.

وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، أخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.