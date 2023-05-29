إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بدمياط ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21

دمياط معتز الشربينى

تمكنت الأجهزة المختصة من إزالة 10 حالات تعدى على أملاك الدولة بنطاق مركز و مدينة دمياط ، وذلك بعدد 9 حالات تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل وحالة أخرى تابعة لولاية الأملاك بمساحة اجمالية 819 م2، وذلك خلال الحملات المُنفذة اليوم ضمن الموجة الـ21 فى مرحلتها الثانية.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة، مشيرة إلى أنه تم إزالة 48 حالة تعد على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة 3091م2، وذلك منذ الإعلان عن انطلاق الموجة مطلع الأسبوع الجارى.

وذكرت "المحافظ" أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وأيضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .