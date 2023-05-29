إزالة التعديات على 3500 متر مبانٍ خلال حملة مكبرة في قنا

قنا صابر سعيد

شنت الوحدة المحلية لمركز و مدينة قوص بقنا ، حملة مكبرة لإزالة التعديات من على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار أعمال المرحلة الثانية للموجه 21 بقرية حجازة.

أوضح قدري الشعيني، رئيس المركز، أن أعمال الحملة اسفرت عن تنفيذ8 قرارات إزالة منها 6 قرارات تعدي بالبناء علي مساحة 3500 متر تقريبا بناحية العليقات، وحالتي تعدي بالزراعة علي املاك الدولة بناحية حجازة قبلي، بإجمالي مساحة 4 أفدنة، مؤكدا أن القيادات التنفيذية بالمدينة عازمة علي التصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات وفقا للمقتضيات القانون وتوجيهات القيادة السياسية في ذلك.

وشدد رئيس المركز، على مسئولي الوحدة القروية بحجازة بعدم السماح بعودة مثل هذه التعديات مرة أخرى، تحت أي ظرف من الظروف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة جميع مواد البناء المستخدمة من طوب وتشوينات رمل وزلط، مع ضرورة المرور الميداني لرصد أي حالة تعدي لمنعها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وعلى أملاك الدولة.