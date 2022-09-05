رئيس مدينة قوص بقنا يكرم عاملين بمرفق النظافة لتفانيهم فى العمل

قنا صابر سعيد

كرم سيد تمساح، رئيس مجلس مدينة قوص، 10 من العاملين بمرفق نظافة المدينة، و2 من العمال المتميزين بديوان عام الوحدة، وفي حضور محمد إسماعيل، مدير إدارة البيئة والمخالفات الصلبة، وعادل حمدان ، رئيس إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وقال تمساح، إن التكريم يأتي تقديراً وعرفاناً لما يبذلونه هؤلاء العمال من جهد متميز ومتواصل في الحفاظ على نظافة المدينة ومظهرها الحضاري، مشيرًا الي أهمية الدور الذي يؤدونه باعتبارهم أحد الركائز الأساسية التي يعول عليها في خروج المدينة بالشكل اللائق الذي يرضي الذوق العام.

وناشد تمساح جموع المواطنين بضرورة تبنى السلوك الحضاري في التعامل مع النفايات والمخلفات، وعدم إلقائها بشكل عشوائي ووضعها في الأماكن المخصصة لها لتخفيف الأعباء من على كاهل هذه الفئة، مؤكداً حرصه الدائم علي فتح قنوات للتواصل مع جميع العاملين علي مختلف وظائفهم وفئاتهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة، وتطوير الأداء، بما يعكس اهتمام الوحدة بالعامل ويعمق مفهوم الولاء والانتماء ويعلي قيمة العمل.

وأهدي رئيس مدينة قنا، العمال شهادات تقدير وقام بمنحهم مبلغ مالي مكافاةً، ومن جانبهم أعربوا العاملين له عن خالص امتنانهم، مؤكدين أن هذا التكريم سيكون له مردود إيجابي علي مواصلة العمل مع باقي العاملين في قطاع النظافة والتجميل للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.