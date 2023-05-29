اليوم السابع
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الإثنين، 29 مايو 2023 08:58 م
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أوكرانيا تقرر اعتقال شخصين بتهمة تصوير أعمال الدفاع الجوي

الإثنين، 29 مايو 2023 08:11 م
أوكرانيا تقرر اعتقال شخصين بتهمة تصوير أعمال الدفاع الجوي أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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أعلنت السلطات الأمنية بأوكرانيا، اليوم الاثنين، عن اعتقال شخصين قاما بتصوير أعمال قوات الدفاع الجوي الأوكراني في كييف.

وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، أشار مسؤولو الشرطة أن "عملية التصوير تم الكشف عنها بعد الإنذار عن غارة جوية في جميع أنحاء أوكرانيا ليلا وصباح يوم الاثنين".

وأوضحت شرطة كييف: "كشف مسؤولو تطبيق القانون بالمدينة شابين قاما بتصوير أعمال قوات الدفاع الجوي الأوكراني، وتم اعتقال ونقل المخالفين إلى قسم شرطة سفياتوشينسكي، وتسليمهم إلى دائرة الأمن الأوكرانية لتوضيح القضية".

ووجه مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، في بيان للمسؤولين بعدم جواز نشر عملية ونتائج عمل قوات الدفاع الجوية الأوكرانية خلال عملها.

كما قال نائب البرلمان الأوكراني مكسيم بوزانسكي، إن اللجنة الأوكرانية المعنية بإنفاذ القانون ستنظر في معاقبة مثل هذه الأنشطة.

وحثت السلطات الأوكرانية في وقت سابق، مواطني البلاد على عدم نشر صور ومقاطع فيديو تظهرعملية ونتائج أعمال الدفاع الجوي على الإنترنت.

 

أوكرانيا

الدفاع الجوى الأوكراني

روسيا

روسيا وأوكرانيا



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