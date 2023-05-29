وذكر كيم - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن الجيش الروسي أرسل، خلال هجوم ليلي مكثف بصاروخ وطائرات مسيرة، طائرات شاهد 131/136 كاميكازي بدون طيار إلى جنوب أوكرانيا، دُمرت ثلاث منها في السماء كانت تحلق فوق ميكولايف".

وأضاف أن بلدة أوشاكيف تعرضت ليلة الأمس لنيران العدو، وكان هناك حريق فى المنطقة المفتوحة من الساحل ولكن لم تقع إصابات، وكذلك، قصف الروس مؤسسات المياه في البلدة، ولكن لم تقع إصابات".

وفي سياق آخر، أعلنت سلطات جمهورية لوجانسك مقتل 3 مدنيين وإصابة 7 آخرين بقصف أوكراني على مدينة ألمازنايا بالجمهورية.

وأكدت السلطات، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، "أنه تدمير أحد المباني بالكامل نتيجة إصابة مباشرة، فيما لحقت أضرار بعدد من المنازل الأخرى، وتضررت خطوط نقل الكهرباء، وأنابيب الغاز فور حدوث الهجوم".

من جانبها، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في مقاطعة كييف وتشيركاسي، ومدينة كريمنتشوج بمقاطعة بولتافا، وفينيتسا وأوديسا، وتم إعلان حالة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا.

وكانت الإدارة العسكرية في كييف، قد أعلنت في وقت سابق، أن العاصمة الأوكرانية تعرضت لأعنف هجوم بالمسيرات الجوية منذ بدء الأعمال القتالية.