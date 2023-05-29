أمن الجيزة يعاين شقة اشتعل بها حريق في العمرانية.. صور

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بالجيزة معاينة لشقة اشتعل بها حريق بمنطقة العمرانية، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها وتبين من خلال المعاينة، أن النيران تسببت في احتراق الأثاث، ومطبخ الشقة، ولم يسفر الحريق عن إصابات بين المقيمين بها.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة باشتعال حريق بعقار في منطقة العمرانية، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بشقة في العقار، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، وقبل امتدادها لباقي الشقق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.