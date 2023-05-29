أفغانستان: مقتل 42 شخصا وإصابة 45 آخرين بسبب السيول خلال شهر

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أفادت الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث أن 42 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 54 آخرون في 13 محافظة بسبب الكوارث الطبيعية التي حدثت على مدار الشهر الماضي.

وذكر المتحدث باسم الوزارة شفيع الله رحيمي في مقطع فيديو -وفق ما نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية الأحد- أنه خلال هذه الفترة، تعرض 341 منزلا سكنيا للتدمير كليا أو جزئيا وتم تدمير 19573 فدانا من الأراضي الزراعية ونفقت 1354 رأسا من الماشية في هذه المناطق، بشكل رئيسي بسبب السيول المفاجئة.

يذكر أيضا أنه قُتل 19 شخصًا وأصيب أكثر من 200 بعد زلزال قوي ضرب أفغانستان وباكستان في مارس الماضي.

وقال مسؤولو وزارة إدارة الكوارث إنه خلال العام الماضي، خلفت الكوارث الطبيعية أكثر من 1000 قتيل وأصيب أكثر من 2000 شخص في جميع أنحاء البلاد.

وخلفت الكوارث الطبيعية خسائر مالية وبشرية كبيرة بسبب عدم وجود نظام استجابة للكوارث الطبيعية في البلاد -على حد قول خامة برس.