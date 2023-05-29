اليوم السابع
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الإثنين، 29 مايو 2023 04:24 م
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أطعمة تعزز مستويات الطاقة لديك.. أبرزها البرتقال والأفوكادو

الإثنين، 29 مايو 2023 04:00 م
أطعمة تعزز مستويات الطاقة لديك.. أبرزها البرتقال والأفوكادو برتقال
كتبت رانيا عامر

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اكتشف الأطباء عدة اطعمة تعمل علي تحسين صحة الدماغ وتعزيز مستويات الطاقة من بينها البرتقال والأفوكادو، وذلك وفقًا لما نشره موقع إكسبريس.

أطعمة تحسن مستويات الطاقة لديك 

1.الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن.فهذه الفاكهة الخضراء الصغيرة غنية بالبوتاسيوم المسؤول عن منع التعب من خلال منح الجسم الطاقة.

2.الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على كميات كبيرة من الكاكاو، وهو المسؤول عن زيادة الطاقة بالإضافة إلى زيادة التركيز.

3.بذور الشيا

 تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من المغنيسيوم الذي يمكن أن يساعد في محاربة التعب الشديد ومستويات التوتر العالية، ويمكنك تناولها عن طريق مزجها في عصير، أو في الحليب، أو حتى خلطها في سلطة.

4.البطاطا الحلوة

البطاطا غنية بكميات عالية من المغنيسيوم، وتحتوي أيضا فيتامين C.، كما تساعد على نقل الدهون إلى طاقة، فإن هذا يحارب الشعور بالنعاس ،تعد البطاطا الحلوة من الكربوهيدرات الصحية ويمكن أن تكون خيارا رائعا لتناول طعام الغداء إذا كنت تخطط لقضاء يوم طويل .

5.البرتقال

يحتوي البرتقال نسبة عالية من فيتامين C، ويحتوي على كمية معتدلة من السكر الطبيعي الذي يتم تحويله إلى جلوكوز أفضل مصدر للطاقة. يعزز ذاكرتك وقدرتك العقلية طوال اليوم.
 

البرتقال

مستويات الطاقة

البطاطا الحلوة

الافوكادو

الشيوكولاتة



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