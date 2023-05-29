اليوم السابع
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أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم.. سعر كيلو الطماطم 3.5 إلى 5 جنيهات

الإثنين، 29 مايو 2023 08:00 ص
أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم.. سعر كيلو الطماطم 3.5 إلى 5 جنيهات طماطم ارشيف
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الخضراوات فى مصر استقرار ملحوظ في تعاملات اليوم الاثنين ، وسجل سعر الطماطم 3.5 إلى 5 جنيهات بتراجع 1.5 جنيه والبطاطس من 4 إلى 5.5 جنيهات، والبصل 9 إلى 13 جنيها بانخفاض 2 جنيه، الكوسة 6 إلى 8 جنيهات، والجزر 2.5 إلى 6.8 جنيهات.
 
وسجل سعر الفاصوليا 4 إلى 7 جنيهات في أسواق الجملة والباذنجان البلدى 3 إلى 6 جنيهات والرومى 5 إلى 9 جنيهات والباذنجان الأبيض 4 إلى 7 جنيهات، الفلفل الرومى الصوب 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل البلدي 5 إلى 7 جنيهات، والفلفل الحامى  5 إلى 8 جنيهات.
 
وبلغ سعر كيلو الملوخية فى الجملة 5 إلى 8 جنيهات والخيار الصوب 6 إلى 8 جنيهات، والخيار البلدي 4 إلى 7 جنيه، د، وبلغ سعر البامية 20 إلى 24 جنيها والبسلة 18 إلى 22 جنيها والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات  والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات.
 
يذكر أن هذه الأسعار تعبر فقط عن سوق الجملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن إلي الأسواق المختلفة، لذلك تختلف هذه الأسعار بين منطقة إلي أخري بحسب مكاسب التجار.

 


الخضار

الفاكهة

أسعار الخضار

أسعار الخضروات والفواكه



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