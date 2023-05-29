أبو الغيط يلتقى عمار الحكيم.. ويؤكد دعمه للعراق

بيشوى رمزى

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم وذلك في اطار زيارة التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، وحيث تناول اللقاء أبرز التطورات في العراق.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن ابو الغيط أكد خلال اللقاء علي مواصلة الجامعة العربية دعمها للعراق يمختلف مؤسساته في اطار جهوده الرامية لتحقيق الاستقرار والدفع بوتيرة التنمية الاقتصادية، مشيدا بالاستقرار والتقدم الذي حققه العراق على مختلف الأصعدة.