اليوم السابع
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أبطالنا.. مشروع تخرج بإعلام الأزهر يناقش الرياضات المهمشة

الإثنين، 29 مايو 2023 11:34 ص
أبطالنا.. مشروع تخرج بإعلام الأزهر يناقش الرياضات المهمشة مشروع تخرج
كتب لؤى على

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أطلق مجموعة من طلاب قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر لهذا العام 2023، موقعا إلكترونيا يحمل اسم "أبطالنا".
 
ويعد أبطالنا هو أول موقع رياضي متخصص في الألعاب الفردية الأولمبية المهمشة، ويحرص فريق المشروع على إظهار تلك الرياضات والاهتمام بها، من خلال إجراء لقاءات مع أبطال العديد من الألعاب.
 
وقال أحد أعضاء المشروع أنه كان من واجبهم بنا كصحفيين إلقاء الضوء على أبطالنا الذين لم يحظوا بالإهتمام، ورغم ذلك لم يبخلوا بالجهد في رفع علم الوطن في جميع المحافل العالمية.
 
جديرًا بالذكر استطاع فريق المشروع أن يحققوا انتشار واسع من خلال مجموعة من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "تويتر-فيسبوك-انستجرام"، وبمجموعة من مقاطع الفيديو عن طريق الفيدو جراف لـ أبطال الرياضات المختلفة، وحصل على تفاعل كبير من جمهورهم.
 
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