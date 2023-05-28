5 مرطبات منزلية الصنع يمكنك تجربتها لو بتعاني من الشعر الجاف

إيناس البنا

الشعر الناعم واللامع والكثيف يضيف إلى سحرك وشخصيتك، ومع ذلك عندما تكون على الجانب الآخر، أي التعامل مع الشعر الجاف والتالف، فقد تواجه الكثير من المشاكل.

وفقًا لموقع "healthline"، قد تواجهين مشكلة في التحكم في شعرك بالإضافة إلى مشاكل أخرى، مثل تساقط الشعر وتقصف الأطراف، هذه مشكلة شائعة بالنسبة للكثيرين، خاصة لأولئك الذين يستخدمون أدوات تصفيف الشعر بالحرارة أو العلاجات الكيميائية بشكل متكرر لتصفيف شعرهم.

للتغلب على مشكلة الشعر هذه، إليك 5 مكيفات يمكنك صنعها في المنزل لإصلاح الشعر التالف والجاف. بلسم منزلي الصنع للشعر الجاف والتالف بلسم الأفوكادو والموز الأفوكادو والموز غنيان بالفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساعد في تغذية وإصلاح الشعر الجاف والتالف. لعمل هذا البلسم ، اهرسي موزة ناضجة وواحدة أفوكادو ناضجة معًا حتى تتكون عجينة ناعمة. ضعي المزيج على شعرك مع التركيز على الأطراف واتركيه لمدة 20-30 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد.

بلسم العسل والزبادي بما أن العسل مرطب طبيعي، فهو يساعد الشعر في الحفاظ على رطوبته، يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير فروة الرأس وإزالة خلايا الجلد الميتة وتعزيز نمو الشعر الصحي، لعمل هذا البلسم ، اخلطي كوبًا واحدًا من الزبادي العادي وملعقتين كبيرتين من العسل. بعد وضع الخليط على شعرك ، انتظري 30 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد. بلسم زيت جوز الهند والصبار يعتبر زيت جوز الهند مكونًا شائعًا في العديد من منتجات العناية بالشعر لأنه يمكن أن يخترق جذع الشعر لتغذيته وإصلاحه من الداخل، يمكن أن تساعد الإنزيمات الموجودة في الصبار في إصلاح خلايا الجلد الميتة على فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر القوي. لصنع هذا البلسم ، اخلطي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقتين كبيرتين من جل الصبار. ضعي هذا الخليط على شعرك للحصول على شعر ناعم وناعم. بلسم خل التفاح والعسل خل التفاح عبارة عن منقي طبيعي يمكن أن يساعد في إزالة المواد المتراكمة من منتجات التصفيف والمواد الكيميائية الأخرى، كما أنه يساعد على موازنة درجة الحموضة في فروة الرأس ، مما يعزز نمو الشعر الصحي. لصنع هذا البلسم، اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح وملعقتين كبيرتين من العسل. ضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد.