11 معلومة عن تطبيق الذكاء الاصطناعى فى تحويل الكلام لنص مكتوب أثناء جلسات المحاكم

كتب إبراهيم قاسم

تسعى وزارة العدل ، لتيسير إجراءات التقاضى فى مصر وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة من خلال التوسع فى تعميم مشروع ميكنة محاضر الجلسات فى المحاكم بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي فى تحويل الكلام إلى نص مكتوب أثناء الجلسة، بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة.

وتعد مصر لها الريادة في تطبيق مشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال تحويل الصوت إلى نص مكتوب في المحاكم الاقتصادية والجنائية، حيث مر المشروع بعدة مراحل من أجل تطبيقه وهى:

1- تقوم فكرة مشروع وزارة العدل على تحويل الصوت إلى نص مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج يحول كافة ما يجري من حوار داخل قاعة الجلسة كمرافعات المحامين الشفوية وطلباتهم، وقرارات القضاة إلى محرر مكتوب يطبع في نهاية الجلسة ليوقعه القاضي وسكرتير الجلسة.

2- أهمية المشروع أن التفريغ الصوتي يعد من ثمار التطور التكنولوجي لما يتضمنه من توفير نقل الألفاظ كما هى دون لبس أو تحريف على مستند مقروء ومؤمن تسهيلا لنقله وحفظه.

3- فى إبريل 2021 خلال مراسم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، أعلن وزير العدل عن دراسة مشروع لميكنة محاضر الجلسات، وهو المشروع الذي يحقق الريادة لجمهورية مصر العربية في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة.

4- بدأت وزارة العدل في 4 سبتمبر 2021 بالمرحلة التجريبية من المشروع من خلال تطبيقه فى جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وجلسات المحاكم الاقتصادية.

5- تم البدء فى المرحلة التنفيذية للمشروع اعتبارا من 2 أكتوبر 2021 من خلال جلسات تجديد الحبس.

6- فى نوفمبر 2021 أصدر وزير العدل القرار الذى حمل رقم 8901 لسنة 2021، ويعمل به من يناير 2022 متضمنا السماح للقضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة، ويجوز تسجيل محاضر الجلسات، عن طريق تقنية تحويل الكلام الشفوي إلى محضر مكتوب، يوقع عليه كل من رئيس المحكمة وسكرتير الجلسة

7- فى يناير 2022 تم تطبيق المشروع عمليا بمحكمة القاهرة الجديدة، ومحكمة جنوب القاهرة، وقاعة الجنايات بمأمورية طرة، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، وكذلك تم تركيب الشبكة الداخلية وتوريد أجهزة الصوتيات بقاعات محاكم (شمال القاهرة الابتدائية ـ شمال الجيزة الابتدائية ـ جنوب الجيزة الابتدائية ـ مجمع محاكم عابدين ـ مجمع محاكم مصر الجديدة).

8- تم تشغيل المنظومة بكافة قاعات محاكم القاهرة والجيزة والإسكندرية

9- وفى 7 فبراير 2022 تمكنت وزارة العدل من تسجيل المشروع في هيئة الملكية الفكرية باعتباره مشروعا مصريا من تنفيذ وزارتي العدل والاتصالات ومجمع الوثائق المؤمنة.

10- وفى 25 مارس الجاري اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جهود رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام الشفهي إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية، حيث وجه الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة القادمة، والتي من شأنها أن تعزز من سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.

11- ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 8 مايو خلال اجتماعه مع المستشار عمر مروان وزير العدل بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتطوير منظومة التقاضى فى مصر والتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.