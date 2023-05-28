وفد من كلية سانت ميري بأمريكا يزور جامعة المنصورة الجديدة لمناقشة سبل التعاون

الدقهلية - محمد الحبشى

استقبلت جامعة المنصورة الجديدة ، برعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة، وفدا من كلية سانت ميري بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار أهداف الجامعة بالتعاون المشترك مع كبرى المؤسسات العلمية العالمية.

وناقشت دكتورة ناتاشا مانشي عميد كلية الاقتصاد وادارة الاعمال كلية سانت ميري بالولايات المتحدة الامريكية، سبل التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجهتين، حضر عن كلية سانت ميري الدكتورة نهي الفقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور صفوت حمد أستاذ في علم تحليل البيانات بالكلية.

حضر عن جامعة المنصورة الجديدة، الدكتور عبدالقادر مبارك، عميد كلية الأعمال، والدكتور إبراهيم فتحي معوض، عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، والأستاذ عبدالله جاد، أمين عام الجامعة والدكتور علي شريف وكيل كلية الأعمال، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكليتين.

وإمتدت الزيارة والمناقشات على مدى يومين، وتم مناقشة سبل التعاون في مجالات الطلاب سواء في مرحلة البكالوريوس وطلاب مرحلة الدراسات العليا وكذلك مجال البحث العلمي.

وشهدت المخاضرات سبل تبادل ومقترحات العمل، ووضع آليه ومذكرة تفاهم بين الجهتين لتشتمل علي التعاون في المجال الأكاديمي والبحثي لكل من مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدارسات العليا مثل التبادل الطلابي والمشاريع البحثية.

وتبعها وفد كلية سانت ميري بزيارة ميدانية لجامعة المنصورة الجديدة، وقدمت عرضًا تقديميًا حول برامجها الدراسية ومجالات الخبرة التي تتمتع بها، كما قامت جامعة المنصورة الجديدة، بعمل عرض تقديمي عن برامج وكليات الجامعة، وإمكاناتها وتم تنظيم جولة تفقدية للمعامل المتخصصة بالجامعة بمختلف التخصصات، كما قام الوفد بزيارة المعرض الدائم لمشاريع كلية علوم وهندسة الحاسب، حيث أبدوا إعجابهم بالمشاريع المبتكرة التي قام بها الطلاب في المستويات الأولي من الدراسة والتي تطبق تقنيات الذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات والتي تواكب الثورة الصناعية الرابعة.

إختتمت الزيارة بالتقاط صورة جماعية تذكارية وتبادل الهدايا التذكارية بين الجهتين، وسيتم إستكمال مذكرة التفاهم تمهيداً لتوقيعها والبدء في تفعيلها في القريب العاجل