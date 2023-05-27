اليوم السابع
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انطلاق مارثون اختبارات نهاية العام بـجامعة المنصورة الجديدة.. صور

السبت، 27 مايو 2023 03:42 م
انطلاق مارثون اختبارات نهاية العام بـجامعة المنصورة الجديدة.. صور اختبارات نهاية العام بجامعة المنصورة الجديدة
الدقهلية - محمد الحبشى

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تابع الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، تكليفات عمداء الكليات، ومديري البرامج العلمية بجميع كليات الجامعة بالتواجد المستمر داخل لجان الاختبارات، ومتابعة اليوم الأول لانطلاق مارثون اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثاني لطلاب الفرقة الأولى، والثانية لكليات الجامعة.
 
واطلع رئيس الجامعة من خلال التقرير اليومي، على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية تزامنا مع بداية الامتحانات، وتوفير كافة سبل الأمان الصحي للطلاب خلال فترة الامتحانات، وتواجد الطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، والتشديد على  الفريق الطبى المتواجد بالجامعة بضرورة المرور الدوري على جميع اللجان للأطمئنان على صحة وسلامة جميع الطلاب خلال انعقاد الاختبارات.
 
وتابع عمداء الكليات اللجان والاطمئنان على الطلاب، وتفقد أوراق الأسئلة، وتوزيع الطلاب فى اللجان على مسافات بينية كبيرة، وتوفير التهوية اللازمة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس واستاذ المادة وتوافر وانضباط المراقبين والملاحظين . 
 
ووجه رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم فى إعداد وتنظيم أعمال الكنترول والامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات، وأثنى سيادته على تواجد الفريق الطبى ، وتواجد الأمن الداخلى والقيام بعملهم على أكمل وجه وعدم حدوث أى مشاكل، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.
 
 
اختبارات نهايه العام بجامعه المنصوره الجديده
اختبارات نهايه العام بجامعه المنصوره الجديده

اختبارات نهايه العام في جامعه المنصورة الجديدة
اختبارات نهايه العام في جامعه المنصورة الجديدة

جانب من متابعه الاختبارات
جانب من متابعه الاختبارات

عمداء الكليات ومتابعه لجان الإختبارات
عمداء الكليات ومتابعه لجان الإختبارات
 
 
 

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