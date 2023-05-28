وزير التنمية المحلية يفتتح اليوم عددا من المراكز التكنولوجية بشمال سيناء

يزور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اليوم الأحد، محافظة شمال سيناء، برفقة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الوزارتين وذلك لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتضمن أنشطة الزيارة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعامين الماليين 22/2023 و23/2024، وأهداف وآليات وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى عرض حول تطوير المراكز التكنولوجية، وآخر عن تطوير مدينة العريش

كما سيقوم وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد خلال زيارتها لشمال سيناء بافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين فى كل من ديوان عام المحافظة، ومدينة العريش، بالإضافة إلى تفقد عدد من المناطق بالمحافظة.