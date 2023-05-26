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الجمعة، 26 مايو 2023 10:34 م
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جامعة العريش تستعد لتشغيل مركز طبى متكامل لخدمة مواطنى شمال سيناء الأحد

الجمعة، 26 مايو 2023 10:23 م
جامعة العريش تستعد لتشغيل مركز طبى متكامل لخدمة مواطنى شمال سيناء الأحد جامعة العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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تستعد جامعة العريش في شمال سيناء، لبدء استقبال المواطنين في المركز الطبي الخاص بها اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 28 مايو الجاري، ويتضمن المركز عددًا من العيادات المختصة في مجالات متعددة، بالإضافة إلى معمل تحاليل طبية وعيادة جراحة الأورام.
 
وأوضح بيان صادر عن المركز الطبي أن الكشف يتطلب دفع رسوم رمزية بقيمة 50 جنيهًا، ويقوم بتقديم الخدمات أساتذة الطب بكلية الطب بجامعة العريش المختصين في تلك المجالات.
 
وتضمنت العيادات المتوفرة في المركز الطبي عيادة الباطنة العامة وعيادة الغدد الصماء وعيادة القلب والأوعية وعيادة أمراض الصدر وعيادة الجراحة العامة وعيادة جراحة الجهاز الهضمي وعيادة الأطفال وعيادة الروماتيزم والتأهيل وعيادة النساء والتوليد وعيادة أمراض الدم والأورام للأطفال وعيادة المخ والأعصاب والعمود الفقري وعيادة الجلدية وعيادة العظام.
 
يأتي تشغيل المركز الطبى بجامعة العريش في إطار توفير خدمات طبية متميزة للمواطنين في بشمال سيناء، ويعكس التزام الجامعة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمجتمع المحلي. 
 
ويتوقع أن يحظى المركز بإقبال كبير من المواطنين، وهذه الخطوة إضافة مهمة لجهود تطوير البنية التحتية الصحية في شمال سيناء، في إطار جهود  الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية بشمال سيناء وتحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير العلاج المناسب للمرضى.
 
 
 

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