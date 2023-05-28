وزير التنمية المحلية من شمال سيناء: لدينا خطة تنمية حقيقية بمختلف القطاعات

شمال سيناء - محمد حسين

. أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، على الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لعملية تنمية وتطوير محافظة شمال سيناء فى مختلف المجالات والقطاعات وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وتحسين جودتها وتوفير فرص عمل

وأشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بوضع وتنفيذ خطة استراتيجية للتنمية الشاملة لمحافظة شمال سيناء بمشاركة الوزارات وجهات الدولة المعنية بما يساهم فى إحداث تنمية حقيقية على هذه البقعة الغالية والتى شهدت العديد من التضحيات من أبناء الوطن خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية فى الاجتماع الذى عقد فى مقر محافظة شمال سيناء وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مع عدد من أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بشمال سيناء، وعدد من قيادات الوزارتين والسكرتير العام للمحافظة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الدولة تضع خطة عمل جادة وتخطط لمشروعات هادفة سيتم تنفيذها على أرض محافظة شمال سيناء خلال الفترة القادمة وذلك بمتابعة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة عدد كبير من الوزارات المعنية بالدولة، وقدم اللواء هشام آمنة الشكر للرئيس السيسى الذى أطلق عملية التنمية فى شمال سيناء على الرغم من الظروف والتحديات التى كانت تمر بها المحافظة، مقدماً الشكر للقوات المسلحة المصرية التى نفذت عدد كبير من المشروعات القومية فى مختلف مدن المحافظة والتى ساهمت فى توفير فرص عمل لأبناء شمال سيناء.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور الذى يقوم به أبناء شمال سيناء فى دعم خطط وجهود الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فى مختلف المجالات الخدمية، مؤكداً أهمية الدور الذى يقوم به العاملين بالجهاز التنفيذى للمحافظة فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من توجيهات القيادة السياسة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

كما أشاد اللواء هشام آمنة بدور أعضاء مجلس النواب فى دعم ومساندة جهود المحافظة بما يحقق مصالح المواطنين من أبناء شمال سيناء.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى صدور تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تترأسها وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى وعضوية جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع تصور متكامل لتنمية شمال سيناء يتضمن التوافق على مجموعة من المشروعات ذات الأولوية على أرض الواقع فى ضوء رؤية تنموية واضحة يتم تنفيذها خلال فترة زمنية قصيرة كخطة استثنائية عاجلة لتنمية المحافظة وتلبية الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية فى مختلف القطاعات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن استراتيجية تنمية شمال سيناء تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الفرص والمقومات المحفزة للاستثمار والميزات النسبية بالمحافظة، مضيفاً أن محافظة شمال سيناء شهدت تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية خلال السنوات الماضية بمختلف المناطق.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن حجم المشروعات التى نفذتها الدولة فى محافظة شمال سيناء منذ عام 2014 وحتى 2022 بلغت حوالى 31 مليار جنيه حيث تم تنفيذ 904 مشروعات فى مختلف القطاعات الخدمية وعلى رأسها التنمية المحلية والتربية والتعليم والإسكان والصحة والشباب والرياضة والتعليم العالى، مضيفاً انه جارى تنفيذ حوالى 262 مشروعا فى عدد كبير من المجالات الأساسية وذلك بتكلفة تصل إلى حوالى 58 مليار جنيه.

وشهد الاجتماع كذلك استعراضاً لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعاميين الماليين 22/2023 و23/2024، وأهداف وآليات وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى عرض حول تطوير المراكز التكنولوجية، كما عرض محافظ شمال سيناء لعدد من المشروعات المنفذة فى المحافظة فى عهد الرئيس السيسى عدد من المطالب الخاصة بالمحافظة والتى تمس احتياجات المواطنين.