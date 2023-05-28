وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يقدمان عروضا لمشروعات بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تنفيذ مبادرة بمشاركة عدد من الوزارات وتحت إشراف رئيس الوزراء، لتنفيذ مشروعات كبرى بشمال سيناء خلال الفترة القادمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، أن المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض سيناء تسير وفق المخطط الزمنى المحدد لها.

ووجه الشكر والتحية إلى السيد الرئيس على بدء التنمية فى سيناء، بجانب توجيه الشكر للقوات المسلحة، لإعادة الاستقرار إلى شمال سيناء والمشاركة فى عمليات التنمية الجارية بها.

كما وجه التحية إلى المشايخ والعواقل وأبناء سيناء على الوقوف جنبا إلى جنب مع قواتنا الباسلة ومساندة الدولة فى التنمية التى يتم تنفيذها بسيناء.

من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن سيناء فى قلب الخطة التى تنفذها الدولة فى الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن الجمهورية الجديدة يجرى التوسع فى مشروعات البنية التحتية وبناء الانسان المصرى والارتقاء بالخصائص السكانية من خلال عدد من المبادرات المتنوعة.

أضافت السعيد، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء بلغت ٨ مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى، لتنفيذ مشروعات فى قطاعات الزراعة والكهرباء والمياه والشباب وغيرها، لافته إلى أن الدعم الإضافى لشمال سيناء بلغ مليار جنيه.

وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن سيناء خط الدفاع الأول لمصر، استطاع أهلها تسطير ملحمة من الفداء والوقوف صفا بجانب القوات لدحر المعتدين.

وأضاف المحافظ أنه بفصل توجيهات السيد رئيس الجمهورية ستتحول سيناء إلى اللون الأخضر وستصبح سيناء سلة الغذاء لمصر، موجها الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وقال السفير هشام بدر، المنسق الوطنى للمشروعات الخضراء الذكية، أن عدد ١٨ مشروعا تقدم للمبادرة من شمال سيناء خلال العام الجارى، لافتا إلى مد فترة تقدم المشروعات لمدة شهر.

أشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعد إحدى المبادرات الوطنية المهمة التى تأتى فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخى ودعم المشروعات الخضراء فى مصر.

كما أشار إلى أن المبادرة تأتى فى إطار الجهود الحالية والرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

أشار إلى أن المبادرة تستهدف 6 فئات وهى "فئة المشروعات كبيرة الحجم -فئة المشروعات المتوسطة-فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)-فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة- فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة-فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح"، على أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة فى كل فئة على حدة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين.