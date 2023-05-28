وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يصلان شمال سيناء للاطلاع على مشروعات المحافظة

شمال سيناء - محمد حسين

وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى محافظة شمال سيناء في زيارة تستمر يومين، استقبلهما في ديوان المحافظة اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وجرى عقد اجتماع بحضور قيادات العمل التنفيذي ورؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية بشمال سيناء.

تتضمن فعاليات الزيارة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعامين الماليين 2022/2023 و2023/2024، والتركيز على أهداف وآليات وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتطوير المراكز التكنولوجية ومدينة العريش.

كما سيتم افتتاح عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في ديوان عام المحافظة ومدينة العريش، وتفقد عدد من المناطق بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتم تفقد الجهود التي يبذلها المزارعون في زراعة الأراضي وإنتاج المحاصيل الزراعية في قرى الشيخ زويد.