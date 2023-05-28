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نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية.. اعرف موعد ظهورها وطرق الحصول عليها

الأحد، 28 مايو 2023 06:24 م
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية.. اعرف موعد ظهورها وطرق الحصول عليها نتيجة الشهادة الإعدادية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انتظام عملية التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023، موضحة أنه من المقرر أن يكون موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية اعتبارا من الأسبوع الأول في شهر يونيو بحد أقصى 12 يونيو المقبل عقب الانتهاء من أعمال المراجعة للنتيجة التي بدأت فور انتهاء الامتحانات الأسبوع الماضي.

وتابعت وكيل الوزارة، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عقب اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في الموعد المحدد وإعلان الأوائل وإتاحتها للطلاب وأولياء الأمور على موقع المديرية على الإنترنت.
 
وقالت سماح إبراهيم، إنه يجري حاليًا العمل على قدم وساق داخل كنترول التصحيح لإنهاء العمل بكل دقة تمهيدا للإعلان عنها في موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة اعتبارا من الأسبوع الأول لشهر يونيو المقبل وبحد أقصى 12 يونيو ويمكن الحصول عليها عقب الاعتماد وإتاحتها بالمدارس عقب ذلك.
 
وكشفت، أنه فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023، من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سيتم إتاحتها إلكترونيا للحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس على موقع المديرية على الإنترنت.

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