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نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى دمياط.. اعرف موعد ظهورها وطرق الحصول عليها

الأحد، 28 مايو 2023 09:30 م
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى دمياط.. اعرف موعد ظهورها وطرق الحصول عليها نتيجة الشهادة الإعدادية
دمياط - هيثم مراد

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اقترب موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط للعام الدراسي الحالي، وتعقد مديرية التربية والتعليم بدمياط غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأمر تمهيدا للإعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023. 
 
وتستمر أعمال تصحيح أوراق الإجابات داخل مديرية التربية والتعليم خلا الفترة الحالية، إضافة إلي استمرار أعمال رصد الدرجات النهائية داخل غرف الكنترول، ليتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من تلك الأعمال.
 
وتابع الدكتور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أعمال التصحيح، وكذلك أعمال رصد الدرجات، وذلك للتأكد من حصول كل طالب على درجاته المستحقه، وشدد وكيل تعليم دمياط على أهمية التدقيق في اعمال التصحيح وكذلك رصد وتجميع الدرجات قيل الاعلان الرسمي عن النتيجة. 
 
وأشار وكيل تعليم دمياط، إلي أن قطاع التعليم قد حقق طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هذا الأمر ستظهر ثماره عند إعلان النتيجة والاعلان عن نسب النجاح التى تم تحقيقها. 
 
وفي سياق متصل شدد الدكتور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على أهمية الاستعداد الأمثل لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن هناك إجراءات متعددة يتم اتخاذها حاليا لتوفير المناخ المناسب أمام الجميع لبدء الامتحانات في حو ملائم سواء للطلاب أو المراقبين، موضحا أنه تم متابعة تجهيزات اللجان على مستوى الإدارات التعليمية العشرة التابعة للمحافظة، كذلك متابعة الأماكن المخصصة لاستراحة المراقبين والتأكد من تجهيزها بالشكل الأمثل. 
 
واضاف أيضا أن غرفة العمليات المركزية داخل المديرية سيتم انعقادها بشكل دائم لحين الانتهاء من الامتحانات. 
 
 

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