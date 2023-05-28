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نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الإسماعيلية.. اعرف موعد ظهورها

الأحد، 28 مايو 2023 09:11 م
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الإسماعيلية.. اعرف موعد ظهورها الدكتور محمد بحيرى وكيل تعليم الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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قال الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، سيتم إعلانها عقب اعتمادها من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، وأنه حتى الآن يتم مراجعة النتيجة ودرجات الطلاب فى كل مادة وأعمال الرصد والتصحيح مازالت قائمة.

وقال مصدر مسؤل في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، إن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الإسماعيلية، في نهاية الأسبوع الجارى، مشيرة إلى أنه حتى الآن تستمر أعمال التصحيح في الكنترولات المختلفة بكافة المدارس للانتهاء منها وإعادة تجميعها ورصدها قبل اعتماد النتيجة رسميا من محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة.
 
وأوضح مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم، أن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الإسماعيلية قد يكون الخميس المقبل، فور اعتمادها من محافظ الإسماعيلية.
 
وأضاف المصدر أنه سيتم الإعلان عن أسماء العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية لعام 2023، على أن يتم إتاحة النتيجة كاملة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.
 
وكشفت مديرية التربية والتعليم أنه فور ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الإسماعيلية سيتم إتاحة رابط نتيجة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للمديرية، مشيرة إلى أنه يمكن أيضا الحصول عليها عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على «فيسبوك».
 
وأدى 26 ألفا و886 طالب وطالبة، امتحانات التيرم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية، بعدد 166 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الثمانية.وكان قد وجه الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى حرص المديرية على تلبية احتياجات جميع لجان الشهادة الإعدادية، وفقا للإمكانيات المتاحة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

 


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