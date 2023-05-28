ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة اليوم

دمياط - هيثم مراد

استقبلت هيئة ميناء دمياط اليوم، 10 سفن متنوعة، بينما غادر الميناء 16 سفينة أخري، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38969 طن تشمل: 8558 طن أبلاكاش و5500 طن ذرة و13948 طن خردة و7484 طن حديد و1280 طن قمح و450 طن زيت طعام و485 طن نواتج تقطير و4092 رأس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 1264 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 960 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 701 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3365 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 110613 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192353 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا، 3 قطارات بضائع بحمولة إجمالية 3883 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وبنى سويف والفيوم، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4660 شاحنة.

ومن جانبه، أوضح اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الميناء تسعي إلي تطوير النظم الآلية وتفعيل خدمات التحول الرقمي، مشيرا إلي أن هناك جهودا كبيرة في إنهاء هذا الأمر بشكل سريع من أجل مواكبة خطة التطوير الشامل التي تشهدها موانئ مصر حاليا، موضحا أنه تم استقطاب كبري الشركات العالمية والتي تعمل بشكل مباشر مع برامج التحول الرقمي لتحقيق أعلى استفادة ممكنة والاطلاع على الخيرات المختلفة في هذا المجال.