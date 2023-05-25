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ميناء دمياط :حركة الصادر من الحاويات 867 حاوية مكافئة

الخميس، 25 مايو 2023 01:11 م
ميناء دمياط :حركة الصادر من الحاويات 867 حاوية مكافئة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة،  بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة. 
 
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14763 طن تشمل :   11758 طن كلينكر و 1469 طن رمل و 1536 طن بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45997 طن تشمل :  6385 طن ابلاكاش و 4500 طن خردة و 2298 طن حديد و 10336 طن ذرة و 17654 طن قمح و 4140 طن زيت طعام و 2085 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 684 طن .
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 867 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 46 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4346 حاوية مكافئة
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134469 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 174678 طنًا .
 
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3842 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5817 شاحنة .
 

 


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