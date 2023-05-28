موريتانيا: الحزب الحاكم يفوز بالأغلبية فى النتائج الجزئية بالانتخابات البرلمانية

وأوضحت النتائج، أن الحزب "الحاكم" حصل على أكثر من 23 مقعدًا من الشوط الثاني، تضاف إلى 80 مقعدا حققها في الشوط الأول؛ لتصبح 103 مقاعد من أصل 176 مقعدا، هي عدد مقاعد البرلمان الموريتاني.

وكان حزب الإنصاف "الحاكم" قد واجه في هذه الانتخابات منافسة قوية من أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة، خاصة في الشوط الأول.