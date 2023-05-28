اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 08:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

موريتانيا: الحزب الحاكم يفوز بالأغلبية فى النتائج الجزئية بالانتخابات البرلمانية

الأحد، 28 مايو 2023 07:37 ص
موريتانيا: الحزب الحاكم يفوز بالأغلبية فى النتائج الجزئية بالانتخابات البرلمانية انتخابات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

فاز حزب الإنصاف الموريتاني "الحاكم" بأغلبية مريحة في انتخابات البرلمان؛ بعد أن تجاوز 100 مقعد حسب النتائج الجزئية التي أعلنتها لجنة الانتخابات الموريتانية، اليوم الأحد في العاصمة (نواكشوط) والخاصة بالشوط الثاني من الانتخابات التي نُظمت أمس.

وأوضحت النتائج، أن الحزب "الحاكم" حصل على أكثر من 23 مقعدًا من الشوط الثاني، تضاف إلى 80 مقعدا حققها في الشوط الأول؛ لتصبح 103 مقاعد من أصل 176 مقعدا، هي عدد مقاعد البرلمان الموريتاني.

وكان حزب الإنصاف "الحاكم" قد واجه في هذه الانتخابات منافسة قوية من أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة، خاصة في الشوط الأول.

 


لجنة الانتخابات الموريتانية

موريتانيا

انتخابات البرلمان

انتخابات موريتانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة