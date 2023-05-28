اليوم السابع
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مقتل شخصين بإطلاق نار خلال رالى للدراجات النارية فى نيو ميكسيكو

الأحد، 28 مايو 2023 11:44 ص
مقتل شخصين بإطلاق نار خلال رالى للدراجات النارية فى نيو ميكسيكو إطلاق نار - صورة أرشيفية
وكالات

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قالت شرطة ولاية نيو مكسيكو، في بيان لها اليوم الأحد، إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب ستة آخرون في إطلاق نار خلال سباق رالي للدراجات النارية في هذه الولاية الأمريكية.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، وقع الحادث في بلدة ريد ريفر في جبال سانجر دي كريستو.

 

وأضاف البيان: "جرى إطلاق للنار في سباق للدراجات النارية في ريد ريفر. وهذا ما نعرفه في الوقت الحالي: لقي شخصان حتفهما، وأصيب ستة آخرون، وهم يتلقون الرعاية الطبية في المستشفى".

 

وفي حديث لقناة "سي إن إن"، قالت عمدة المدينة ليندا كالهون، إن تبادل إطلاق الرصاص جرى بين أفراد في عصابات هواة الدراجات النارية.

 


نيو ميكسيكو

دراجات نارية

اطلاق نار



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