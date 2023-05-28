السيطرة على حريق بمزرعة دواجن فى قنا دون خسائر بشرية

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من العمليات يفيد نشوب حريق داخل مزرعة دواجن، ومنزل مكون من طابق واحد مجاور لها، في قرية خوالد أبوشوشة بمركز أبوتشت.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب داخل مزرعة دواجن ومنزل مكون من طابق واحد مجاور لها، في قرية خوالد أبوشوشة بمركز أبوتشت، منا أسفر عن تلف بعض محتويات وأثاث المنزل، وعروق وأخشاب ومخلفات داخل المزرعة.

تم السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة دون وقوع خسائر بشرية، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.