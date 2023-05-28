اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 06:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بمزرعة دواجن فى قنا دون خسائر بشرية

الأحد، 28 مايو 2023 05:37 م
السيطرة على حريق بمزرعة دواجن فى قنا دون خسائر بشرية حريق - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة دواجن، في قرية خوالد أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من العمليات يفيد نشوب حريق داخل مزرعة دواجن، ومنزل مكون من طابق واحد مجاور لها، في قرية خوالد أبوشوشة بمركز أبوتشت.
 
وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب داخل مزرعة دواجن ومنزل مكون من طابق واحد مجاور لها، في قرية خوالد أبوشوشة بمركز أبوتشت، منا أسفر عن تلف بعض محتويات وأثاث المنزل، وعروق وأخشاب ومخلفات داخل المزرعة.
 
تم السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة دون وقوع خسائر بشرية، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 
 
 
 

 
 
 

 


حريق بقنا

حريق مزرعة

الحماية المدنية

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة