رئيس مدينة السنطة بالغربية: نقل 70 طن قمامة يوميًا للمدفن الصحى بالسادات

الغربية محمد طارق

قالت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، أن قسم النظافة يقوم بشن حملات يوميا صباحًا ومساءً لرفع القمامة من نقاط التجميع بالمركز والمدينة ونقلها إلى المدفن الصحى، وذلك بمشاركة موظفى ومعدات المجلس.

وأضافت رئيس المدينة فى تصريحات لها، أنه يتم نقل 70 طنا يوميًا إلى المدفن الصحي بالسادات، مناشدة المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في نقاط التجميع تسهيلا علي الحملات لرفعها وحفاظًا علي المظهر الجمالي للمدينة، وأشارت إلى أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يتابع نتائج الحملات بصورة مستمرة عن طريق زيارات مفاجئة للمركز والمدينة.