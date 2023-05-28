مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة بطريق برنيس/ العلاقى شرق أسوان، وتم نقل جثة المتوفى إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وكان مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أسوان أول، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق برنيس/ العلاقى شرق مدينة أسوان، وأسفر الحادث عن وقوع ضحايا ومصابين، وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

تم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مشرحة أسوان الرئيسية ومستشفى أسوان الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.