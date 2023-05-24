الداخلية تضبط 13 قطعة سلاح في أسوان

كتب محمود عبد الراضى

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة مديرية أمن أسوان حملة أمنية استهدفت دوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديرية أمن أسوان.

وأسفرت جهودها عن ضبط 13 قضية سلاح نارى، بمضبوطات (3 بنادق آلية - 5 بنادق خرطوش – طبنجة - 4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 4 خزينة آلية) بحوزة (12 متهم "لعدد 9 منهم معلومات جنائية")

ونجحت الجهود في ضبط 15 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (19 متهم لعدد 11منهم معلومات جنائية) وتنفيذ عدد (27) حكم قضائى متنوع.