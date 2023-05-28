اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 07:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي للطفل.. صور

الأحد، 28 مايو 2023 06:07 م
مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي للطفل.. صور مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، فعاليات النشاط الصيفى للطفل بمساجد القليوبية، حيث وجه أئمة المساجد إلى مزيد من بذل الجهد مع أطفال النشاط والإجابة على جميع الأسئلة للأطفال عن طريق لغة سهلة ويسيرة تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم الاستيعابية، مع شرح مبسط للوضوء والصلاة والتطبيق العملى بعد الشرح.

وأوضحت مديرية أوقاف القليوبية، في بيان لها، أنه أثنى وكيل الوزارة على هذا الجهد للأئمة، فى ظل إقبال الأسرة المصرية على مساجد النشاط الصيفى وذلك ثقة فى الفكر الشرعى المتوازن والحكيم بعيداً عن الغلو والتشدد.
 
 وأكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه تظل أوقاف القليوبية على عهدها تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف".
 
مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي (1)
مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي (1)

مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي (2)
مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي (2)

مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي (3)
مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي (3)

مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي (4)
مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي (4)

مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي (5)
مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي (5)

مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي (6)
مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي (6)

مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي (7)
مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي (7)

مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي (8)
مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي (8)

مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي (9)
مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي (9)

مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي (10)
مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي (10)

 


اخبار القليوبية

أوقاف القليوبية

مساجد القليوبية

النشاط الصيفي للطفل

اخبار محافظة القليوبية

اطفال القليوبية

الشيخ صفوت أبو السعود



الموضوعات المتعلقة

"الأوقاف" تطلق النشاط الصيفى للأطفال داخل 1570 مسجدا بالبحيرة.. التفاصيل

الأربعاء، 24 مايو 2023 08:00 ص

أوقاف الإسكندرية: استمرار فتح الأنشطة الصيفية بالمساجد لتعليم الأطفال علوم القرآن

الأحد، 21 مايو 2023 06:06 م

انطلاق موسم الأنشطة الصيفية بمساجد الإسكندرية.. افتتاح مقرأة بالمرسى أبو العباس.. مئات الطلاب فى الأيام الأولى من افتتاح النشاط.. وكيل الوزارة: متابعة يومية لكل المساجد.. وأولياء الأمور: ننتظره كل عام.. صور

الأحد، 21 مايو 2023 02:00 ص

"شباب القليوبية" تبدأ حملة لتعميم ضوابط الأمن والسلامة استعدادا للأنشطة الصيفية

الخميس، 18 مايو 2023 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة