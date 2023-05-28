مساجد القليوبية تحتضن الأطفال بالنشاط الصيفي للطفل.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تابع الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، فعاليات النشاط الصيفى للطفل بمساجد القليوبية، حيث وجه أئمة المساجد إلى مزيد من بذل الجهد مع أطفال النشاط والإجابة على جميع الأسئلة للأطفال عن طريق لغة سهلة ويسيرة تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم الاستيعابية، مع شرح مبسط للوضوء والصلاة والتطبيق العملى بعد الشرح.

وأوضحت مديرية أوقاف القليوبية، في بيان لها، أنه أثنى وكيل الوزارة على هذا الجهد للأئمة، فى ظل إقبال الأسرة المصرية على مساجد النشاط الصيفى وذلك ثقة فى الفكر الشرعى المتوازن والحكيم بعيداً عن الغلو والتشدد.

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه تظل أوقاف القليوبية على عهدها تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف".