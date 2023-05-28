مديرية النقل بالإسماعيلية: بدء أعمال إنشاء الكوبري المعدنى أعلى مصرف المحسمة

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بالمتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية في كافة القطاعات ومنها قطاع الطرق.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مديرمديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بمتابعة وتنفيذ عدة مشروعات كبرى على مستوى مراكز المحافظة السبع والأحياء الثلاثة.

وبدأت مديرية الطرق والنقل أعمال إنشاء الكوبري المعدني أعلى سحارة مصرف المحسمة، على طريق بر أيسر ترعة السويس.

وأكد الشيمي أن الأعمال بدأت بعمل الجاسات وأبحاث التربة وكذلك استخراج تصاريح وزارة الري منذ حوالي شهر، مشيرًا إلى استمرار الأعمال لمدة 4 شهور قادمة؛ لاستكمال أعمال تطوير طريق بر أيسر ترعة السويس، والتخلص من ضيق الطريق أعلى مصرف المحسمة بعد كوبري الدريسة بحوالي 700 متر.