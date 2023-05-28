محكمة إدفو تعاقب 6 متهمين من أعوان "المستريح" بالحبس والغرامة

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

قضت محكمة إدفو بمحافظة أسوان، فى جلستها اليوم، بمعاقبة 6 متهمين من أعوان " مستريح السيارات" طاهر الحصاوى، بالسجن لمدة سنتين وتغريم المتهمين الستة مبلغ مالى 3 آلاف جنيه تعويض مؤقت بالإضافة إلى 500 جنيه كفالة و50 جنيهاً أتعاب محاماة.

ووجهت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد طه، وأمانة سر، على العبادى، فى القضية رقم 24010 لسنة 2022، تهمة النصب والاحتيال وتوظيف أموال المواطنين، لـ7 متهمين من أعوان مستريح السيارات طاهر الحصاوى، وهم: "كارم بدرى عبد الرازق، مقيم الشرفا مركز إدفو، "هارب"، وأحمد عبد النبى خضرى، مقيم الشرفا مركز إدفو، ورمضان السيد أمين، مقيم الشرفا مركز إدفو، وعوض الله على عبد الوهاب، مقيم الزويدية مركز إدفو، وأحمد محمود صادق، مقيم كلح القارة مركز إدفو، وخميس أحمد سيد، مقيم الشرفا مركز إدفو"، وانتفاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى المتهم السابع وهو "عاطف إبراهيم البهى" وذلك بوفاته.

وكانت نيابة إدفو شمال أسوان، برئاسة المستشار محمد يحيى، أحالت القضية إلى محكمة إدفو، بعد أن صدر للمتهمين قرار ضبط وإحضار على خلفية توجيه تهمة تشكيل عصابى لتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، بعد أن كانوا معاونى مستريح السيارات طاهر الحصاوى، والذى ألقت الشرطة القبض عليه أثناء محاولة اختبائه هارباً من أسوان إلى محافظة الجيزة.