النيابة تحيل 7 متهمين معاونين لمستريح أسوان للمحاكمة بتهمة النصب

أحال المستشار محمد يحيى، رئيس نيابة إدفو بأسوان، 7 متهمين للمحاكمة من معاونى مستريح الشرفا، بتهمة النصب والاستيلاء على مبلغ مالى ضخم من أحد رجال الأعمال، وتحديد أولى جلسات المحاكمة خلال شهر مارس المقبل.
وتضمن قرار الإحالة فى القضية 24010 لسنة 2022 مركز إدفو كلا من: ع. ع. ع.، وأ. ع. خ.، وخ. أ. س.، وك. ب. ع.، ور. ال. أ.، وب. إ. ال.، كما شمل قرار الإحالة أ. م. ص. من الكلح.
وكشفت تحريات المباحث التى أجراها رئيس مباحث مركز شرطة إدفو وأشرف عليها مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسوان، أن المتهمين الـ7 اشتركوا فى الاستيلاء على مبلغ مالي ضخم من "ع. م. ص." رجل أعمال، وقاموا بالنصب والاستيلاء على أموال المجني عليه من خلال إيهامه باستثمار أمواله فى مجال التجارة مقابل حصوله على أرباح من المتهمين ورفضوا رد المبلغ المالى له، وتم إخطار مدير أمن أسوان.
جدير بالذكر أن المتهمين السبعة، كانوا أعوان لمستريح المواشى والسيارات، ع. ال.، خلال فترة عمله في 2022 وكان لهم أثر كبير فى استقطاب أكبر عدد من الضحايا. ويؤكد قرار النيابة فى هذة القضية أن النيابة العامة هى محامى الشعب والتى تطارد الفساد والمفسدين، بتطبيق القانون على الجميع، وأن لا أحد فوق القانون.
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