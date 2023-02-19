النيابة تحيل 7 متهمين معاونين لمستريح أسوان للمحاكمة بتهمة النصب

وتضمن قرار الإحالة فى القضية 24010 لسنة 2022 مركز إدفو كلا من: ع. ع. ع.، وأ. ع. خ.، وخ. أ. س.، وك. ب. ع.، ور. ال. أ.، وب. إ. ال.، كما شمل قرار الإحالة أ. م. ص. من الكلح.

وكشفت تحريات المباحث التى أجراها رئيس مباحث مركز شرطة إدفو وأشرف عليها مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسوان، أن المتهمين الـ7 اشتركوا فى الاستيلاء على مبلغ مالي ضخم من "ع. م. ص." رجل أعمال، وقاموا بالنصب والاستيلاء على أموال المجني عليه من خلال إيهامه باستثمار أمواله فى مجال التجارة مقابل حصوله على أرباح من المتهمين ورفضوا رد المبلغ المالى له، وتم إخطار مدير أمن أسوان.