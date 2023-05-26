محافظة مطروح: انتهاء استعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية بـ 26 لجنة

أحمد الزغبى

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، أن مديرية التربية والتعليم، بقيادة عمرو الشحات وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنهت استعداداتها للامتحانات النظرية للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022 / 2023، على أن تبدأ الامتحانات غدا السبت، حيث يؤدى 4694 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة مستوى 26 لجنة امتحانية للدبلومات الثانوية الفنية وتخصصاتها النوعية المختلفة، مع التأكيد على توفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والملاحظين والمراقبين .

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح ، أن المديرية علي أتم الاستعداد لانطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الثانوية الفنية غدا السبت، والتى تنطلق على مستوى المحافظة من خلال 26 لجنة، يؤدى خلالها 4694 طالبا وطالبة بالتعليم الفني بكا.

وأوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن 4694 طالبا سيؤدون الامتحانات غدا، منهم 2315 طالبا بشهادة التعليم الثانوي الصناعي من خلال 11لجنة ثلاث سنوات، ولجنة 5سنوات، و1391 طالب تعليم ثانوي زراعي من خلال4 لجان و1626طالبا وطالبة بالتعليم الثانوي التجاري، و85 طالبا تعليم ثانوي فندقي، وذلك من خلال 26 لجان على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية علي تواصل مستمر مع جميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولا بأول، والتعامل السريع والفوري مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات.

وأوضح وكيل الوزارة ، أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء لجان الامتحانات صباح اليوم الجمعة عبر شبكة الفيديو كونفرانس أكد خلاله علي الالتزام الكامل بكافة البنود الواردة في الكتاب الدوري رقم 22 والذي أصدره الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتاريخ أمس 2023/5/25 بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة "الدبلومات الفنية والثانوية العامة" للعام الدراسي 2022/2023 ، والتشديد علي ضرورة تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير أعمال الامتحانات وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

وأوضح بضرورة التنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية "كمبيوتر بجميع أشكالها – كاميرات"، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله كذلك عدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

وأوضح، لرؤساء اللجان الامتحانية ضرورة التشديد على حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل اللجان الفرعيه التي يُؤدَّى بها الامتحان ، وأكد وكيل تعليم مطروح أنه يجب العمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام ولضمان الخروج بامتحانات الدبلومات الفنية الي بر الأمان.