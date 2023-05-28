محافظ كفر الشيخ ورئيس صندوق التنمية الحضارية يتفقدان المشروعات التنموية

وتفقد محافظ كفر الشيخ، ووفد صندوق التنمية الحضارية، المجمعين السكنيين غرب وشرق العاصمة، بإجمالي 142 برج سكني، " سكن كل المصريين" ضمن مبادرة الرئيس لتطوير عواصم المحافظات.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم مناقشة مجموعة من أعمال التنمية الحضارية التي تشهدها العاصمة، بالتعاون بين الصندوق والمحافظة، في إنشاء تجمعين سكنيين بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ، مؤكداً أن الدولة تعمل جاهدة على تطوير وجه الحياة فى المحافظة وتوفير بيئة كريمة للمواطنين، بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هناك تعاون بين الصندوق والمحافظة، لاستكمال المشروعات، تمهيدا لافتتاحها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تفقد المجمعين السكنيين الجديدين الجاري الانتهاء منها، الأول 33 عمارة بجوار جامعة كفر الشيخ ومسار العائلة المقدسة، والثاني غرب المدينة بإنشاء 109 عمارة سكنية بمنطقة تحيا مصر مؤكداً أنه جاري ربط المشروعين بشبكة طرق ومحاور رئيسية، وربطهما بمداخل ومخارج وأحياء مدينة كفر الشيخ، إضافة توفير الخدمات الأساسية بالمجمعين السكنيين لتحسين جودة الحياة بهما.

يذكر أن مدينة كفر الشيخ تشهد تطورا كبيرا في العديد من القطاعات سواء إنشاء محاور جديدة وتوسعة طرق، والربط بين غرب وشرق العاصمة وبينهما برافد الطريق الدولي الساحلي" طنطا كفر الشيخ"، والمحلة كفر الشيخ"،" و" كفر الشيخ بلطيم"، وطريق" دسوق كفر الشيخ المزدوج" الجاري الإنتهاء منه حالياً ،وما سيتم من إنشاء كوبري علوي على مزلقان سخا والثاني على مزلقان محور سعد زغلول، بما تم من إنشاء كوبريين معدنيين، لحل مشكلة التكدس المروري من المدخل الشرقي للمدينة.



ابراج سكنية ضمن تطوير عواصم المدن



أحد المساجد بالمجمع السيكني الاول



جانب من تفقد المحافظ للمواقع والابراج السكنية