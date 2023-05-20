اليوم السابع
Ads
السبت، 20 مايو 2023 11:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التنمية الحضرية: 913 أسرة تحصل على وحدات سكنية جديدة في مثلث ماسبيرو غدا

السبت، 20 مايو 2023 11:03 م
التنمية الحضرية: 913 أسرة تحصل على وحدات سكنية جديدة في مثلث ماسبيرو غدا مثلث ماسبيرو
محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال إيهاب حنفي، المتحدث باسم صندوق التنمية الحضارية، إن 913 أسرة تحصل على وحدات سكنية جديدة في مثلث ماسبيرو غدا.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى ، أن بعض أهالي مثلث ماسبيرو حصلوا على وحدات سكنية في مشروع الأسمرات، وأسر أخرى حصلت على تعويض مادي، لافتا :"هناك جدول زمني لتسليم وحدات ماسبيرو لأصحابها".
 
وتابع :"حددنا 3 بدائل لأهلى مثلث ماسبيرو منها العودة لوحدات سكنية جديدة بعد التطوير، أو تعويض للغرفة 60 ألف جنيه و40 ألف جنيه سكن اجتماعى، ومن لديه شقة غرفتين وصالة يحصل على 220 ألف جنيه، أو يحصل على وحدة فى الأسمرات ويحصل على 20 ألف جنيه نقدى". 

مثلث ماسبيرو

صندوق التنمية الحصرية

التطوير

شقق مثلث مسبيرو

ايهاب حنفى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة