التنمية الحضرية: 913 أسرة تحصل على وحدات سكنية جديدة في مثلث ماسبيرو غدا

محمد شرقاوى

قال إيهاب حنفي، المتحدث باسم صندوق التنمية الحضارية، إن 913 أسرة تحصل على وحدات سكنية جديدة في مثلث ماسبيرو غدا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى ، أن بعض أهالي مثلث ماسبيرو حصلوا على وحدات سكنية في مشروع الأسمرات، وأسر أخرى حصلت على تعويض مادي، لافتا :"هناك جدول زمني لتسليم وحدات ماسبيرو لأصحابها".

وتابع :"حددنا 3 بدائل لأهلى مثلث ماسبيرو منها العودة لوحدات سكنية جديدة بعد التطوير، أو تعويض للغرفة 60 ألف جنيه و40 ألف جنيه سكن اجتماعى، ومن لديه شقة غرفتين وصالة يحصل على 220 ألف جنيه، أو يحصل على وحدة فى الأسمرات ويحصل على 20 ألف جنيه نقدى".