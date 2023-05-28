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محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الدور الأول للإعدادية بنسبة نجاح 91.89%

الأحد، 28 مايو 2023 04:15 م
محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الدور الأول للإعدادية بنسبة نجاح 91.89% محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية
كتب محمود طه حسين

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شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتماد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة آخر العام للدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 91.89%، وذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 
وهنأ الدكتور رضا حجازى هاتفيا الطالبة رفيدة أشرف عبد الوهاب، الحاصلة على المركز الأول على المحافظة، معربا عن سعادته بهذا التفوق، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح، كما هنأ كلا من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يقوم بزيارة للمحافظة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الطالبة لحصولها على المركز الأول على المحافظة، معربين عن تمنياتهم لها بدوام التفوق والتوفيق.
 
والجدير بالذكر أن 5022 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الدور الأول للشهادة الاعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2022/2023.
 
 

التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد

الشهاده الاعداديه

الوادى الجديد



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