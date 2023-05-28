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متحدث التعليم العالى: مصر حققت قفزة غير مسبوقة فى معدلات الابتكار دوليا

الأحد، 28 مايو 2023 08:21 م
متحدث التعليم العالى: مصر حققت قفزة غير مسبوقة فى معدلات الابتكار دوليا مداخلة الدكتور عادل عبد الغفار
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الدولة المصرية بذلت مجهود كبير خلال السنوات الماضية وشهدت استثمارات ضخمة ومتابعة من القيادة السياسية ودعم، موضحا أن منظومة التعليم العالي تتعاون مع كل المؤسسات المصرية.
 
وأضاف عادل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن مصر حققت قفزة غير مسبوقة في معدلات الابتكار، وعلماء لهم اسهامات على مستوى الدولي والعلوم الإنسانية، فضلا عن أن الجامعات أصبح لها إسهام ومسابقات دولية مهمة.
 
وتابع: "الجامعات المصرية على المستوى الإفريقي رائدة، ومصر رائدة على مدار أربع سنوات وبعض التخصصات العلمية مصر رائدة فيها"، مؤكدا أن الجماعات المصرية أصبحت تغطي كافة ربوع الوطن وفي خطة تنفذ للاستمرار في تقدم مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
 

التعليم العالي

الجامعات المصرية

وزارة التعليم العالي

خالد عبد الغفار

الحياة اليوم



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