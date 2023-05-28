اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لاعبة تنس أوكرانية تتبرع بجائزتها من بطولة "ستراسبورج" للأطفال في بلادها

الأحد، 28 مايو 2023 01:18 م
لاعبة تنس أوكرانية تتبرع بجائزتها من بطولة "ستراسبورج" للأطفال في بلادها لاعبة التنس الأوكرانية إيلينا سفيتولينا
أ ش أ

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أعلنت لاعبة التنس الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، البالغة من العمر 28 عاما، عزمها التبرع بقيمة جائزتها المالية من بطولة "ستراسبورج" الدولية في فرنسا لدعم الأطفال في بلادها.

وقالت سفيتولينا - في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عقب فوزها على الروسية آنا بلينكوفا 6-2 و6-3 - "كل أموال جائزتي من هذه البطولة ستخصص لأطفال أوكرانيا .. وهو أمر ضروري للغاية في هذه اللحظة الصعبة"، مضيفة "سنرى معا النور وننهي هذه الحرب".
 
ولدت سفيتولينا بمدينة "أوديسا" الواقعة على البحر الأسود وهي واحدة من أشهر مدن أوكرانيا وكان والدها مصارعا ووالدتها لاعبة تجديف.
 
وبدأت سفيتولينا ممارسة لعبة التنس في سن صغيرة وتحولت إلى محترفة في عام 2010، وعلى الرغم من أنها شبه مقيمة في العاصمة الإنجليزية (لندن) فإنها ترفض تغيير جنسيتها الأوكرانية؛ حيث ذكرت في وقت سابق أنها رفضت عدة عروض للحصول على جنسيات أخرى.

أوكرانيا

لاعبة التنس الأوكرانية إيلينا سفيتولينا

الوضع فى أوكرانيا

الأزمة الأوكرانية

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