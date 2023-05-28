كيف تساهم "تضامن الفيوم" فى تسويق منتجات أصحاب الحرف اليدوية؟.. صور

الفيوم رباب الجالى

قال خالد الصعيدي مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المديرية لديها جمعية تسمى جمعية الأسر المنتجة، تقوم بتدريب السيدات والفتيات وعمل منتجات يدوية متنوعة ودور المديرية يكمن في التسويق الجيد لهذه المنتجات، من خلال المشاركة في المعارض ونقوم بتجميع المنتجات من الجمعيات ومن الأفراد وتسويقها.

ولفت خالد الصعيدي إلي أن أكبر مشكلة تواجه أصحاب الحرف اليدوية هي كيفية التسويق ولذلك يكون ملجأهم جمعية الأسر المنتجة بمديرية التضامن، والتي تقوم بتسويق منتجاتهم بطرق متعدة من بينها إتاحة الفرصة للمشاركة بمنتجاتهم بالمعارض بالقاهرة ومختلف المحافظات.

وقال مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم أن الإدارة شاركت في مئات المعارض مثل معرض ديارنا ومعارض الأسر المنتجة والمعارض المقامة بالجامعات، ومعارض قرية تونس بمحافظة الفيوم.

وأشار خالد الصعيدي إلي أن المنتجات اليدوية من الكروشيه والإيتامين، له زبائنه الذين يقدرونه ويقدرون ـأن هذا المنتج خرج بعد جهد أسابيع وأيام عديدة وأنه أكثر جودة ومتانة من المنتجات التي تم تصنيعها بماكينات حديثة، كؤكدا أن زبائن المنتجات اليدوية بالقاهرة أكثر كثيرا من الفيوم لذلك يتم التركيز علي تسويق المنتجات خارج محافظة الفيوم.

وعن الأسعار أكد أن المنتجات اليدوية تكون أسعارها رتفعة فمثلا مفرش السفرة يكون سعره 2500 جنيه وهذا يكون سعر مناسب لمن يقدر هذه المنتجات.

وعن أي مواطن لديه أي منتج يدوي يقوم بصناعته ويمتهن هذه الصناعة أكد خالد الصعيدي أن المديرية ترحب بأي مواطن لديه أى منتج يدوي ذات كفاءة عالية كل ما عليه أن يتوجه إلي إدارة الأسر المنتجة بالمديرية وسيتم الترحيب به وتقييم المنتج وتوفير دورات تدريبية له في المركز النموذجي التابع للمديرية، ويتم إتاحة الفرصة له للمشاركة في مختلف المعارض.