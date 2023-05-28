كهرباء القناة: إعادة التيار لمدينة الشروق بعد فصله بسبب انسحاب جهد

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه تم إعادة التيار الكهربائى لمدينة الشروق بالكامل بعد انقطاع استمر لحوالى نصف ساعة نتيجة عطل فى كابل جهد 66 تعرض للقطع بسيب أعمال حفر بالشروق.

و قال أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم توصيل التيار الكهربائى لجميع المنشآت الحيوية والسكنية تدريجياً حفاظا على سلامة المواطنين وسلامة الشبكة الكهربائية، لافتا إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تدخلت بشكل سريع لإصلاح العطل ورفع الأعباء عن المواطنين.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أكد أن التطوير وأعمال التوسعات التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء سواء على مستوى الإنتاج أو التوزيع جعلها ن أقوى الشبكات بالمنطقة، لافتاً إلى أن هذا التطوير سبب رئيسى فى جذب اﻻستثمار المحلى واﻷجنبى فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة نظرا لوجود شبكة نقل قوية تمكن المستثمر من نقل الطاقة المولدة ﻷى مكان وبأعلى جودة.

و أوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر اقتربت من الوصول إلى معدل الاحتياطى العالمى بالشبكة والذى يقدر بنسبة 25% من الطاقة المولدة، لافتاً إلى أن مصر أصبح لديها احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 18 ألف ميجا وات وهو ما يسمح لها بالتوسع فى مشروعات الربط الكهربائى مع جميع دول العالم للاستفادة من هذه القدرات الاحتياطية التى تزيد بشكل مستمر بشكل يجذب المستثمرين إلى مصر.